Ограбившего детей в школе комсомольчанина задержал отец одного из ребят

СЕГОДНЯ 04:45 2018-11-24T04:45:45+03:00

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Двоих учеников ограбил ранее судимый местный житель в одной из школ Комсомольска. Жертвой мужчины стали два ученика младших классов. Беспардонный злоумышленник зашел в класс на перемене, попросил парней выложить на парту мобильные телефоны, схватил гаджеты и был таков.

Как сообщает пресс-служба главка МВД России по Хабаровскому краю, потерпевшие тут же рассказали о случившемся родственникам и учителю. Папа одного из учеников не растерялся и отследил местоположение телефона сына с помощью приложения, злоумышленник к тому времени успел придти в ломбард. Там-то его настиг отец школьника и удерживал до приезда сотрудников полиции.

Уголовное дело возбуждено по статье «Грабеж». Максимальное наказание - до четырех лет тюрьмы. Мужчина дал обязательство о явке. Мобильные телефоны вернулись к законным владельцам.