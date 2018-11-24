Хабаровчан приглашают «Нарядить елку вместе»

СЕГОДНЯ 06:40 2018-11-24T06:40:10+03:00

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В Хабаровске продолжается проект «Набережная ищет таланты». С помощью него организаторы хотят найти одаренных детей и творческих семей. Одна из ступенек проекта - конкурс на лучшую новогоднюю игрушку «Наряжаем елку вместе».

Как сообщает пресс-служба КГУП «Недвижимость», игрушки будут приниматься до 14 декабря. Лучшие украсят девятиметровую ель, которая появится на площади легкоатлетического манежа. Кстати, здесь этой зимой появится каток для самых маленьких и детская зона.

Стать участником может каждый желающий, главное - проявить фантазию и изготовить игрушку из прочного материала. Высота поделки не должна быть менее 50 сантиметров. К игрушке необходимо прикрепить петельку или крепление, чтобы она смогла занять достойное место на елке. Размер гирлянды не должен быть более трех метров, диаметр - 15 сантиметров. К игрушке необходимо приложить данные с ФИО автора, адресом, телефоном и названием поделки.

Соревноваться авторы будут в четырех номинациях: «Новогодняя игрушка», «Символ года-2019», «Оригинальная игрушка», «Семейная игрушка». Итоги подведут 15 декабря текущего года. Авторы лучших поделок получат памятные призы, других участников наградят дипломами.