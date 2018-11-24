Промышленники края устраивают флешмобы в поддержку имени для хабаровского аэропорта

СЕГОДНЯ 10:02 2018-11-24T10:02:33+03:00

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Продолжается борьба за выбор названия для аэропорта Хабаровска. Пока лидирует имя землепроходца Ерофея Хабарова, однако не все согласны с его кандидатурой. Например, у амурских корабелов совсем другой фаворит.

Как сообщает пресс-служба министерства промышленности и транспорта Хабаровского края, сотрудники Амурского судостроительного завода устроили в поддержку своего кандидата флешмоб. Состоялся он 23 ноября, в день 205-летия российского офицера-адмирала, исследователя Дальнего Востока, основателя города Николаевска-на-Амуре Геннадия Невельского. Не сложно догадаться, что его имя тоже участвует в конкурсе и пока занимает вторую строчку по числу проголосовавших.

Своим клиентам предлагают принять участие в голосовании Дальневосточная железная дорога и «Хабаровские авиалинии». Сотрудники последней компании активно обсуждают проект - кому как не работникам гражданской авиации важно, чье имя будет носить воздушная гавань региона.

Принять участие в выборе названия для аэропорта Хабаровска можно несколькими способами: проголосовать на официальном сайте проекта «Великие имена России», позвонить по номеру: 8-800-707-93-17, заполнить анкету в нашей газете или на борту самолета. Также отдать свой голос можно на постах «Волонтеров Победы» на Ж/д вокзале, в Тихоокеанском госуниверситете или в Дальневосточном госуниверситете путей и сообщения.