Двое налетчиков скрыли лица и ограбили офис быстрых займов в Хабаровске

СЕГОДНЯ 11:37 2018-11-24T11:37:11+03:00

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Офис микрофинансовой организации ограбили накануне на улице Карла Маркса. Двое мужчин ворвались в павильон и, угрожая физической расправой менеджеру, украли 33 тысячи рублей из кассы и мобильный телефон сотрудницы, стоимостью десять тысяч рублей.

Офис налетчики выбрали спонтанно, этот павильон им приглянулся во время поездки по городу. Перед ограблением 25-летний житель Индустриального района натянул на лицо вязанную шапку и капюшон, его подельник - 27-летний выходец из села Дружба - скрылся за шейным платком. С добычей товарищей ждал в машине 31-летний экс-житель села Ильинка. Кстати, двум последним персонажам не понаслышке известна жизнь по ту сторону закона. Молодой человек из села Дружба был судим за кражи, а мужчина из Ильинки привлекался за угон авто, умышленное причинение легкого вреда здоровью и убийство.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Хабаровскому краю, полицейские были на месте преступления через пять минут, однако грабители успели отбыть восвояси. Но «залечь на дно» налетчикам не удалось - мужчин задержали в разных частях города при поддержке бойцов Росгвардии.

От награбленного у злоумышленников ничего не осталось - деньги они потратили, мобильный телефон выбросили. Правда гаджет все-же подобрал мужчина, полицейские забрали находку и вернули законной владелице.

Уголовное дело возбуждено по статье «Грабеж». Максимальное наказание - до семи лет тюрьмы. Фигуранты находятся в изоляторе временного содержания, мера пресечения еще не назначена.