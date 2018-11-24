2018-11-24T13:33:28+03:00
Происшествия

Юноша в Комсомольске ограбил продавщицу и родного отца

Парень двадцати лет отроду наворовал как минимум на 138 тысяч рублей
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Юноша в Комсомольске ограбил продавщицу и родного отцаЮноша в Комсомольске ограбил продавщицу и родного отцаФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Комсомольске-на-Амуре полицейские задержали подозреваемого в серии краж. Им оказался 20-летний молодой человек, который и раньше становился фигурантом уголовных дел за аналогичные преступления.

Как сообщает пресс-служба главка МВД РФ по Хабаровскому краю, первой в полицию обратилась сотрудница продуктового магазина. Женщина рассказала, что парень зашел, когда покупателей не было, подступил к ней и сорвал с шеи золотую цепь, которая стоит без малого 105 тысяч рублей. Дальше был найден еще один потерпевший, у которого злоумышленник украл ювелирное украшение поскромнее - его цена 25 тысяч рублей. Изделия парень, конечно же, сдал в ломбард, а полученные деньги потратил по своему усмотрению.

На этом расследование не закончилось. Полицейские установили еще одну жертву - ей оказался отец фигуранта. У папы молодой человек украл мобильный телефон и продал его, кому - не знает. Родитель оценил ущерб в восемь тысяч рублей.

Все вещи правоохранителям удалось вернуть законным владельцам. Уголовное дело возбуждено по статьям «Кража» (максимальное наказание - до двух лет тюрьмы) и «Грабеж» (грозит до семи лет тюрьмы со штрафом). Полицейские проверяют, причастен ли подозреваемый к други аналогичным преступлениям.

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