Мошенник пытался продать чужую квартиру в Еврейской автономии за полмиллиона рублей

СЕГОДНЯ 09:28 2018-11-25T09:28:12+03:00

Покупатель клюнул на такое предложение и перевел задаток, однако позже оказалось, что истинный владелец недвижимости продавать ее не собирался

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Случилось все в небольшом поселке Валдгейм Еврейской автономии. 36-летний местный житель наткнулся в интернете на объявление о продаже квартиры. Мужчину соблазнила неприлично низкая цена за жилплощадь – продавец предлагал завладеть недвижимостью всего за 570 тысяч рублей. Номер телефона, по которому можно было бы связаться с владельцем, был указан, поэтому сельчанин тут же позвонил. Естественно, незнакомец заговорил о залоге в размере 190 тысяч рублей.

- Чтобы не упустить выгодное предложение заявитель согласился на условия и перевел деньги на номер банковской карты, который ему сообщил продавец. После чего продавец перестал отвечать на звонки, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Еврейской автономной области.

Разумеется, после того, как покупатель понял, что наткнулся не на сказочно выгодное предложение, а на типичного мошенника, обратился в полицию. Сотрудники органов возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Оперативники выяснили, что номер злоумешленника зарегистрирован в Московской области и Санкт-Петербурге. Следователи нашли и настоящего владельца квартиры, который заявил, что даже и не думал продавать недвижимость.