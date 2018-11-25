Молодежь Хабаровска приглашают на городской слет патриотов

СЕГОДНЯ 04:13 2018-11-25T04:13:05+03:00

Форум пройдет в дальневосточной столице с 29 по 30 ноября

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На следующей неделе в Хабаровск приедут специалисты Центра толерантности из Москвы. В дальневосточную столицу они прибудут не просто так, а в качестве спикеров на важном городском форуме для юных горожан под названием «Патриот». Инициатором мероприятия выступило управление молодежи и социальным вопросам администрации. Как отмечают организаторы, форум создан для того, чтобы сформировать пространство для объединения лучших практик в области межкультурного и межрелигиозного сотрудничества.

- К участию в форуме приглашаются волонтёры, активисты студенческих, молодёжных, общественных организаций, этнокультурных объединений, педагоги дополнительного образования, специалисты в области гражданско-патриотического воспитания, - отмечают в пресс-службе мэрии Хабаровска.

Форум пройдет 29 и 30 ноября. Мероприятия разделят на несколько тематических зон, чтобы никто из приглашенных участников и спикеров не потерялся в пространстве.

Зарегистрироваться на форум можно по ссылке: https://molodezhnaya-izbiratelnay.timepad.ru/event/852670/.

Подробности можно узнать по телефону: 8 (4212) 40-89-92