Ни посылки, ни денег: Лжепочтальон обокрал пенсионерку в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 06:03 2018-11-25T06:03:23+03:00

Мужчина обманул комсомольчанку, когда проверял, есть ли у нее фальшивые купюры

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Накануне в отделение полиции обратилась пожилая жительница Комсомольска-на-Амуре. Женщина рассказала следователям, как ее обокрал «сотрудник» почты. Мужчина настиг ее, когда пенсионерка открывала входную дверь своей квартиры. Он сказал, что ему необходимо проверить купюры, потому что есть вероятность, что часть из них – фальшивка. Взволнованная бабушка тут же показала лжепочтальону деньги. Однако после того, как она ненадолго отошла в другую комнату, а затем вернулась, ни почтальона, ни денег она не обнаружила. Ущерб заявительница оценила в 9 тысяч рублей.

-Установлено, что во дворе жилого дома мужчина заметил пожилую женщину и проследовал за ней до квартиры, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю. - В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 38-летний безработный местный житель.

Кроме того, следователи выяснили, что подозреваемый ни раз был замечен в подобных преступлениях. В каждом эпизоде он представлялся сотрудником разных служб, а в последствии просто крал деньги доверчивых жильцов.

Оперативники возбудили уголовное дело по статье «Кража». Пока в его отношении избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит до шести лет тюрьмы.