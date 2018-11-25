Прощание с Аркадием Федотовым пройдет в Краевой клинической больнице №2 Хабаровска

СЕГОДНЯ 07:48 2018-11-25T07:48:46+03:00

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19 ноября из жизни ушел великий поэт-песенник Аркадий Федотов. Именно ему принадлежат стихи на песню «Над Амуром белым парусом». Аркадий Яковлевич ушел из жизни на 89 году жизни. За все эти годы творчество поэта глубоко проникло в сердца жителей Хабаровского края. Он неоднократно получал дипломы от Дальневосточного военного округа, правительства и администрации города. В 2006 году Аркадий Федотов стал Премии имения Якова Дьяченко. Ну и в числе его побед - тысячи покоренных дальневостчоных сердец, для которых поэт - эталон.

Как сообщает пресс-служба министерства культуры Хабаровского края, церемония прощание с великим поэтом-легендой состоится в ритуальном зале Краевой клинической больницы №2. Здание расположено по адресу: улица Павловича, 1Б. Хабаровчан, родных и близких Аркадия Яковлевича ждут с 10:30 до 10:50.