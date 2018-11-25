Судебный пристав из Еврейской автономии арестовала имущество должника для себя

СЕГОДНЯ 11:21 2018-11-25T11:21:50+03:00

Преступление сотрудница ведомства совершила еще пять лет назад, но лишь благодаря прокуратуре о таком специалисте стало известно

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Ни для кого не секрет, как работают судебные приставы. Однако сотрудник ведомства из Еврейской автономии пошел намного дальше. Только не в том направлении. Запятнал репутацию уголовным делом. Выяснилось, все после того, как сотрудники прокуратуры Облученского района провели проверку. Оказалось, что в 2013 году судебный пристав-исполнитель сделала вид, что арестовала имущество должника, а вместо этого просто украла его вещи. Ущерб следователи оценили в 10 тысяч рублей.

- Похищенным имуществом обвиняемая распорядилась по своему усмотрению, даже не думая исполнить свои должностные обязанности и реализовать имущество для погашения задолженности, - говорит Алина Афанасьева, руководитель пресс-службы СУ СК России по Еврейской автономии.

В отношении судебного пристава возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Материалы уже направили в суд вместе с обвинительным письмо для рассмотрения по существу.