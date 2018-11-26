Матч «СКА-Нефтяник» - «Динамо», 25 ноября: игра москвичей и хабаровчан закончилась боевой ничьей

СЕГОДНЯ 03:08 2018-11-26T03:08:11+03:00

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Вчера, 25 ноября, хоккеисты «СКА-Нефтяник» встретились на льду арены «Ерофей» с игроками московского «Динамо». Схватка была очень жаркой. В игру «динамовцы» включились сразу же, продемонстрировав высокие скорости и показывая отличный результат коллективной деятельности. Они успешно блокировали атакующие действия «армейцев» и держали в напряжении оборонительные порядки хозяев.

- Подобная дерзость застала «красно-черных» врасплох. Быстрый мяч, забитый динамовцами в самом дебюте игры, спутал хозяевам карты, заставив их менять предматчевые планы. В первом тайме не пошла игра у Петтерсона. Он впервые за весь турнир не смог забить гол в ворота соперников. Били мимо Бондаренко и Рязанцев, что-то пошло не так в игре угловых, - рассказали в пресс-службе ХК «СКА-Нефтяник».

После перерыва «армейцы» смогли взять ситуацию под свой контроль. В то время на табло уже горели 1:3 не в пользу хабаровчан. За шесть минут игры Бондаренко и Рязанцев забили два гола. Однако «динамовцы» не собирались сдаваться и начали самоотверженно играть в обороне. Москвич Евгений Филиппов забил, казалось бы, победный гол в ворота «армейцев» на 78 минуте игры, но «красно-черные» просто чудом снова восстановили равновесие. Игра закончилась со счетом 4:4.

«СКА-нефтяник» понес первые потери в нынешнем чемпионате и прервал сразу две супер-серии: победную серию в родных стенах (43), и «сквозную» победную серию в матчах чемпионатов страны (23).

27 ноября пройдет заключительный матч «армейцы» домашней серии. Их соперником будет дебютант Суперлиги - мурманский «Мурман». Начало в 19:00.