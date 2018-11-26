Иномарка разбилась «в хлам» после столкновения с самосвалом на трассе «Комсомольск – Хабаровск»

СЕГОДНЯ 03:36 2018-11-26T03:38:03+03:00

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Вчера вечером, 25 ноября, на трассе «Комсомольска-на-Амуре – Хабаровск» произошло жуткое дорожное происшествие. Легковушка Toyota Ipsum ехала по дороге, когда было уже темно, и врезалась в будку-прицеп, которую тащил самосвал. Сообщение об этом инциденте появилось в одной из социальных сетей.

Видео страшной аварии сняли очевидцы. На кадрах видно искореженное авто и ту самую будку, на которой не было опознавательных знаков. Когда проезжающий автомобилист снимал ролик, на место происшествия уже прибыли врачи скорой помощи и пожарники. По предварительной информации, в аварии пострадали три человека, у одного из них очень тяжелые травмы. Более подробной информации о причиненном вреде здоровью участников аварии пока нет.

На данный момент сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.