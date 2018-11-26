СЕГОДНЯ 04:08 2018-11-26T04:08:03+03:00

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Сегодня, 26 ноября, в Хабаровске стартовала акция «Я могу!». Она проходит во многих городах России, краевая столица – единственный дальневосточный город, который присоединился к мероприятию. Акцию проводят в рамках Года Добровольца с цель собрать неравнодушных и активных людей, желающих помочь в воплощении очень полезной идеи.

- Акция походит в два этапа – сначала ремонт учебного кабинета, потом танцевальный флешмоб. Класс нужен подросткам и молодым людям с расстройствами аутистического спектра и тяжелыми множественными нарушениями развития. Помещение нашли, но теперь его необходимо привести в порядок. Ремонт проводят на улице Суворова, 1а, начало в 11:00. Здесь же в 15:30 начнется сбор участников репетиции танцевального флешмоба. С теми, кто не умеет танцевать, позанимается квалифицированный хореограф из Москвы, - рассказали организаторы акции из Краевого центра молодежных инициатив.

Также сбор участников репетиции танцевального флешмоба пройдет в ДВГАФК на Амурском бульваре, 1, начало в 15:00. Здесь же завтра, 27 ноября, пройдут съемки видео. Сбор участников в 13:30. Готовый ролик представят зрителям в Москве во время грандиозного финального события, запланированного на 5 декабря.