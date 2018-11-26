2018-11-26T04:31:02+03:00
Общество

У хабаровских дружинников появятся льготы

Власти предлагают компенсировать добровольцам расходы на проезд, а также обеспечить бесплатное посещение спортивных мероприятий
Ольга КИВА
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У хабаровских дружинников появятся льготыУ хабаровских дружинников появятся льготыФото: Иван ВИСЛОВ
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В Хабаровском крае количество желающих стать дружинниками постепенно увеличивается. Так, в этом году жители Хабаровска, Солнечного и Охотского районов сформировали пять новых отрядов – это примерно 100 человек. Всего в крае работают 147 народных дружин, в которых задействованы больше тысячи человек.

- Рейды добровольцев – в год их количество достигает двух тысяч, помогают сократить преступность. Так, с января с помощью дружинников удалось пресечь 334 нарушения, - сообщил Олег Бородин, заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Хабаровскому краю. – Вместе с полицией добровольцы проверили 582 неблагополучные семьи и изъяли 709 литров спиртосодержащей продукции.

В этом году показатель уличной преступности в крае сократился почти на 14 процентов. Такого результата удалось добиться за счет народных дружин. Чтобы привлечь новых людей в добровольческое движение и поддержать тех, кто уже в нем состоит, в крае предложили ввести систему поддержки. Так, в скором времени у дружинников могут появиться льготы на проезд, а у молодежи – бонусы при поступлении в вузы. Еще один стимул – это бесплатное посещение спортивных мероприятий, которые проходят в регионе.

В крае также обсудили возможность создания собственной дружины при хабаровской мэрии. В правительстве региона такой отряд из числа сотрудников аппарата губернатора уже выходит на дежурства вместе с полицейскими. Администрация города пока колеблется в принятии решения.

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