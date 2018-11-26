2018-11-26T04:44:09+03:00
Происшествия

Без шума и пыли вор вынес цифровую технику из офиса в Хабаровске

Пропажу сотрудники компании обнаружили утром, когда пришли на работу
Ольга КИВА
Поделиться:
Без шума и пыли вор вынес цифровую технику из офиса в ХабаровскеБез шума и пыли вор вынес цифровую технику из офиса в ХабаровскеФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

К полицейским в Хабаровске обратился директор одной из организаций. Он рассказал, что из офиса исчезли три ноутбука и пять мобильных телефонов. Пропажу обнаружили сотрудники компании, когда пришли утром на работу и не нашли технику на своих привычных местах. Потерпевший оценил ущерб в 180 тысяч рублей.

- Во время расследования оперативники выяснили, что неизвестный проник в помещение, не взламывая дверь. Они посмотрели записи с видеокамер и пришли к выводу - к похищению имущества причастен 41-летний работник этой же компании. Позже выяснилось, что он забрал технику, а потом продал ее на одном их городских рынков. Вырученные от продажи деньги потратил по своему усмотрению, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Фигуранта задержали и завели на него уголовное дело по статье «Кража». За это правонарушение он может угодить за решетку на срок до пяти лет. На время следствия его отпустили на свободу под подписку о невыезде. Полицейские занимаются розыском похищенного имущества.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Обнаженной девицей в образе русалки заинтересовались хабаровские антимонопольщики
Хабаровские первоклассники прошли церемонию посвящения в кадеты
У хабаровских дружинников появятся льготы
В Хабаровске стартовала акция «Я могу!»
Иномарка разбилась «в хлам» после столкновения с самосвалом на трассе «Комсомольск – Хабаровск»
Матч «СКА-Нефтяник» - «Динамо», 25 ноября: игра москвичей и хабаровчан закончилась боевой ничьей
Погода в Хабаровске на 26 ноября 2018 года: днем до -2 градусов, возможен снег
Судебный пристав из Еврейской автономии арестовала имущество должника для себя
Мошенник пытался продать чужую квартиру в Еврейской автономии за полмиллиона рублей
Прощание с Аркадием Федотовым пройдет в Краевой клинической больнице №2 Хабаровска
Ни посылки, ни денег: Лжепочтальон обокрал пенсионерку в Хабаровском крае
Молодежь Хабаровска приглашают на городской слет патриотов
Погода в Хабаровске на 25 ноября 2018 года: днем до -7 градусов, без осадков
Юноша в Комсомольске ограбил продавщицу и родного отца
Двое налетчиков скрыли лица и ограбили офис быстрых займов в Хабаровске
Промышленники края устраивают флешмобы в поддержку имени для хабаровского аэропорта
Дерзкий парень пойдет под суд в Биробиджане из-за удара полицейскому в грудь
Хабаровчан приглашают «Нарядить елку вместе»
Ограбившего детей в школе комсомольчанина задержал отец одного из ребят