Без шума и пыли вор вынес цифровую технику из офиса в Хабаровске

СЕГОДНЯ 04:44 2018-11-26T04:44:09+03:00

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К полицейским в Хабаровске обратился директор одной из организаций. Он рассказал, что из офиса исчезли три ноутбука и пять мобильных телефонов. Пропажу обнаружили сотрудники компании, когда пришли утром на работу и не нашли технику на своих привычных местах. Потерпевший оценил ущерб в 180 тысяч рублей.

- Во время расследования оперативники выяснили, что неизвестный проник в помещение, не взламывая дверь. Они посмотрели записи с видеокамер и пришли к выводу - к похищению имущества причастен 41-летний работник этой же компании. Позже выяснилось, что он забрал технику, а потом продал ее на одном их городских рынков. Вырученные от продажи деньги потратил по своему усмотрению, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Фигуранта задержали и завели на него уголовное дело по статье «Кража». За это правонарушение он может угодить за решетку на срок до пяти лет. На время следствия его отпустили на свободу под подписку о невыезде. Полицейские занимаются розыском похищенного имущества.