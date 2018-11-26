Хабаровские первоклассники прошли церемонию посвящения в кадеты

СЕГОДНЯ 05:06 2018-11-26T05:06:04+03:00

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В Хабаровском крае активно развивается направление военно-патриотического воспитания. Об этом красноречиво говорят последние события, которые прошли в регионе. Например, в краевой столице прошел турнир по стрельбе из пневматической винтовки.

- Участники соревнований – преимущественно юнармейцы и воспитанники кадетских классов продемонстрировали прекрасные навыки владения оружием и показали свою волю к победе. Ребята соревновались в разных возрастных категориях, поэтому и победителей было несколько. Каждый из них получил диплом, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Кроме того, первоклассников одной из общеобразовательных школ Хабаровска посвятили в кадеты, а ученики пятого кадетского класса приняли присягу Общероссийского движения «Юнармия». Ребят в эти знаменательных дни поддерживали не только родители, но и почетные гости. Один из них – участник событий на острове Даманский Александр Леонидович Князев.