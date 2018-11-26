2018-11-26T06:02:54+03:00
Общество

Инвалидам, ищущим работу в Хабаровске, устроили собеседования

О своих вакансиях соискателям рассказали представители 18 городских предприятий
Ольга КИВА
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Инвалидам, ищущим работу в Хабаровске, устроили собеседованияИнвалидам, ищущим работу в Хабаровске, устроили собеседованияФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Хабаровском крае прошла Ярмарка квотируемых вакансии, цель которой помочь людям с ограниченными возможностями здоровья найти работу. Мероприятие посетили 45 человек. Для них организовали встречи с представителями кадровых служб от 18 городских предприятий.

- Ярмарку провели в преддверии Международного дня инвалида, который отмечают 3 декабря. Она прошла 23 ноября. В этот день посетителями презентовали 93 вакансии, о которых они могли узнать подробнее, пообщавшись непосредственно с потенциальными работодателями, - рассказали в Центре занятости Хабаровского края.

Посетители ярмарки узнали об условиях работы, а также проконсультировались у других специалистов. В качестве экспертов на ярмарке работали представители Государственной инспекции по труду в Хабаровском крае, ФГУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Хабаровскому краю» и Управления пенсионного фонда России по Хабаровскому краю.

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