Пожилой хабаровчанин и его полтора миллиона рублей привлекли внимание рецидивиста

СЕГОДНЯ 06:33 2018-11-26T06:33:01+03:00

Задержанный уже отсидел срок за кражи у стариков и после освобождения снова взялся потрошить счета пенсионеров

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Пожилой хабаровчанин обратился в полицию за помощью. Старик рассказал, что с его счета в банке исчезли полтора миллиона рублей. Как позже выяснилось, к похищению денег причастен его новый приятель, с которым он случайно познакомился во дворе.

- Фигурант оказался талантливым актером и ловко втерся в доверие с 82-летнему хабаровчанину. Он рассказал слезливую историю о своих финансовых бедах и даже осмелился попросить у старика взаймы 30 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Пенсионер согласился помочь. Однако фигуранту этого было недостаточно. Несколько дней он жил у потерпевшего под разными предлогами. При этом звонил с его сотового телефона старика, пользовался ключами, а потом исчез. Вместе с ним испарились и полтора миллиона рублей со счета старика.

Подозреваемого удалось задержать. Это был 32-летний местный житель, который и раньше промышлял кражами денег у пенсионеров. В 2016 году его осудили, тогда сумма ущерба была 360 тысяч рублей, а эпизодов на его счету 16. Летом этого года мужчина вышел из тюрьмы и снова взялся за старое. На данный момент полицейские установили его причастность еще к четырем аналогичным преступлениям.

Все, что он забрал у своих жертв, потратил на игры в виртуальном казино. При этом развлекаться фигурант поехал в Биробиджан. На него уже завели уголовное дело, а самого рецидивиста заключили под стражу. Расследование продолжается.