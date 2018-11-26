Хабаровчане стали призерами Всероссийского экологического конкурса «Созидая, не разрушай!»

СЕГОДНЯ 07:02 2018-11-26T07:02:13+03:00

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В краевой столице поздравляют призеров Всероссийского экологического конкурса «Созидая, не разрушай!». Среди победителей из Хабаровска Валерий Бадулин из Нанайского района и Людмила Тимошенко из района имени Лазо. Они заняли второе и третье места соответственно в номинации Номинация «Дыхание природы» (фото). Фроленок Александр из района имени Полины Осипенко) удостоился третьего места номинации «Эко-Око» (фото), Валерия Шайфутдинова из Ульчского района – второго места в номинации «Дыхание природы» (рисунок) и Анна Добрынина из Хабаровска – третьего места в номинации «Человек и животное» (рисунок).

- Работы на конкурс представили почти две тысячи авторов. Членам жюри предстояло отобрать лучшие из более четырех тысяч проектов. Среди участников были люди разных возрастов - от трех до 79 лет, и самых разных профессий. На конкурс принимали и любительские, и профессиональные работы, - рассказали в министерстве природных ресурсов Хабаровского края.

Выставка лучших работ прошла в октябре-ноябре в Государственном Дарвиновском музее. Виртуальную версию экспозиции можно посмотреть на сайте www.fund-sd.ru.