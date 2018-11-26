2018-11-26T08:26:54+03:00
Общество

Молодежь Хабаровского края выступит на чемпионате «WorldSkills Russia»

Соревнования стартуют 27 ноября на 19 площадках региона
Ульяна КОСКИНА
Поделиться:
Молодежь Хабаровского края выступит на чемпионате «WorldSkills Russia»Молодежь Хабаровского края выступит на чемпионате «WorldSkills Russia»Фото: Правительство Хабаровского края
Изменить размер текста:

Завтра, 27 ноября, во дворце дружбы «Русь» соберутся участники Чемпионата «WorldSkills Russia». Всего в Хабаровский край приехали 300 молодых профессионалов, чтобы показать свое мастерство в 49 компетенциях WorldSkills, из них 10 WorldSkills Juniors. Соревнования пройдут на 19 площадках в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и поселке Хор.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, в этом году в программу вошли восемь новых направлений. Среди них: «Экспедирование грузов», «Управление фронтальным погрузчиком», «Управление автогрейдером», «Командная работа на производстве», «ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С:Предприятие 8», «Неразрушающий контроль» и «Управление форвардером». Также впервые пройдут состязания WorldSkills Russia в категории 50+ «Навыки мудрых».

Помимо этого конкурсанты смогут принять участие в мастер-классах, пройти профессиональные пробы, позаниматься на тренажерах виртуальной реальности, а также узнать возможности 3D-моделирования. Награждать участников будут 30 ноября. Победители региональных состязаний представят край на окружном чемпионате WorldSkills Russia, который пройдет весной следующего года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Хабаровчане увидят необычные ледовые скульптуры с картинами внутри
Хабаровский арестант снова угодил за решетку, не доехав до дома после освобождения
Проект развития промышленности Комсомольска-на-Амуре оценили на федеральном уровне
На Курилах откроют производство рыбьего жира и рыбной муки
Москвичей угостят икрой и рыбой из Хабаровского края
Хабаровский «Амур» проведет игру с «Сибирью»
В Хабаровском крае районная администрация пыталась отмахнуться от ремонта ветхих электросетей
Военнослужащие в Хабаровске проверяют свои знания по истории
Приморскую курятину без документов притормозили по пути в Хабаровск
Хабаровчане стали призерами Всероссийского экологического конкурса «Созидая, не разрушай!»
Пожилой хабаровчанин и его полтора миллиона рублей привлекли внимание рецидивиста
Инвалидам, ищущим работу в Хабаровске, устроили собеседования