Молодежь Хабаровского края выступит на чемпионате «WorldSkills Russia»

СЕГОДНЯ 08:26 2018-11-26T08:26:54+03:00

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Завтра, 27 ноября, во дворце дружбы «Русь» соберутся участники Чемпионата «WorldSkills Russia». Всего в Хабаровский край приехали 300 молодых профессионалов, чтобы показать свое мастерство в 49 компетенциях WorldSkills, из них 10 WorldSkills Juniors. Соревнования пройдут на 19 площадках в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и поселке Хор.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, в этом году в программу вошли восемь новых направлений. Среди них: «Экспедирование грузов», «Управление фронтальным погрузчиком», «Управление автогрейдером», «Командная работа на производстве», «ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С:Предприятие 8», «Неразрушающий контроль» и «Управление форвардером». Также впервые пройдут состязания WorldSkills Russia в категории 50+ «Навыки мудрых».

Помимо этого конкурсанты смогут принять участие в мастер-классах, пройти профессиональные пробы, позаниматься на тренажерах виртуальной реальности, а также узнать возможности 3D-моделирования. Награждать участников будут 30 ноября. Победители региональных состязаний представят край на окружном чемпионате WorldSkills Russia, который пройдет весной следующего года.