2018-11-26T07:57:41+03:00
Политика

Военнослужащие в Хабаровске проверяют свои знания по истории

Тестирование приурочили к 25-летию Конституции Российской Федерации
Ольга КИВА
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Военнослужащие в Хабаровске проверяют свои знания по историиВоеннослужащие в Хабаровске проверяют свои знания по историиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Военнослужащие учебного центра Восточного военного округа в Хабаровском крае пройдут тестирование на знание истории Отечества. Масштабную проверку запланировали на конец ноября. Ее проводят в рамках федерального проекта «Каждый день горжусь Россией!», который приурочили к 25-летию Конституции Российской Федерации.

- В тесте военнослужащим предстоит ответить на 40 вопросов. Все они касаются отечественной истории. Кроме того, будут задания, касающиеся исключительно содержания Конституции и ее принятия в нашей стране, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Проверку знаний по истории для военнослужащих решили устроить для того, чтобы бойцы более тщательно знали это предмет. Особенно это касается молодых новобранцев. Знание истории Отечества помогает воспитать чувство патриотизма и гордости за свою Родину.

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