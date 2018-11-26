2018-11-26T08:55:28+03:00
Общество

В Хабаровском крае районная администрация пыталась отмахнуться от ремонта ветхих электросетей

Ничего не вышло – теперь ей как собственнику придется исправлять ситуацию по решению суда
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае районная администрация пыталась отмахнуться от ремонта ветхих электросетейВ Хабаровском крае районная администрация пыталась отмахнуться от ремонта ветхих электросетейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Солнечном районе закончились судебные разбирательства по поводу ремонта ветхих электросетей в населенных пунктах. Собственник этого имущества – районная администрация, которая упорно пыталась снять с себя эту обязанность, но у нее ничего не вышло.

- Отдельные участки электросетей, расположенные в селе Эворон, поселках Горин и Березовый на данный момент изношены на 100 процентов. Администрация района передала их в аренду обществу с ограниченной ответственностью «Районная энергетическая компания», которая также поднимала вопрос об аварийном состоянии сети. Здесь нужен был капитальный ремонт отдельных участков линий электропередач, а также замена опор и неизолированного провода, оснащение железобетонными приставками, - рассказали в пресс-службе прокуратуры края.

Если не провести капитальный ремонт, то в будущем возможны аварийные ситуации, угрожающие здоровью и жизни людей, не говоря уже о частых перебоях с электричеством. Только через суд удалось обязать администрацию района заняться этим вопросом. Однако госслужащие решительно не хотели соглашаться с решением инстанции и даже пробовали опротестовать приговор, но ничего не вышло. Решение осталось прежним и уже вступило в силу - в течение года районная администрация должна отремонтировать электросети.

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