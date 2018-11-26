Москвичей угостят икрой и рыбой из Хабаровского края

СЕГОДНЯ 09:59 2018-11-26T10:01:23+03:00

Жители столицы попробуют и другие дальневосточные деликатесы во время фестиваля «Дни Дальнего Востока»

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С 3 по 9 декабря на Тверской площади во время фестиваля «Дни Дальнего Востока» свои павильоны откроют 11 регионов. Среди них Хабаровский край, площадка которого будет называться «Деревня рыбака». Здесь всех желающих угостят красной икрой, жареной корюшкой и мойвой, копченой кетой, неркой и другими деликатесами.

Отдельные торговые площадки предусмотрены для предприятий торговли и фермеров. Там можно приобрести чай, дальневосточные сиропы, мед, ягоды лимонника, чагу, варенье, папоротник, шиповник, соки и мед. Всего предприниматели края завезут около двух тонн продукции. Кроме того, рестораторы проведут мастер-классы по приготовлению ухи и талы из речной рыбы.

- В Москву отправят лучших шеф-поваров, которые представят рыбное меню. Это одна из главных гастрономических «изюминок» края, - сообщил Николай Крецу, и.о. министра торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края. - Делегация повезёт сувениры с логотипом «Наш выбор 27». Этот бренд прочно ассоциируется с регионом.

Добавим, с 13 по 15 декабря в Экспоцентре на Красной Пресне пройдет образовательный фестиваль. На мероприятии будет работать фудкорт, где повара приготовят блюда по дальневосточным рецептам - салат из папоротника с олениной, фишбургер с щукой и строганину из рыбы.