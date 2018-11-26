На Курилах откроют производство рыбьего жира и рыбной муки

СЕГОДНЯ 10:27 2018-11-26T10:27:33+03:00

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На курильском острове Кунашир вскоре начнет работать предприятие, специализирующееся на глубокой переработке рыбы. Для этого уже построили цех и завезли 66 контейнеров вместимостью 40 футов, а также шесть негабаритных мест. В целом на обустройство будущего рыбопромышленного комплекса планируют инвестировать больше миллиарда рублей. Благодаря этому проекту создадут 46 новых рабочих мест.

- На предприятии будут изготавливать рыбий жир и рыбную муку. Пока оформляют таможенные документы на прибывшее оборудование. Когда формальности уладят, технику установят, достроят здание цеха и запустят производство. Это произойдет во втором квартале 2019 года, - рассказал Константин Коробков, генеральный директор ООО ПКФ «Южно-курильский рыбокомбинат».

Рыбий жир и рыбная мука пользуются популярность и в России, и за рубежом. Эти продукты используют в изготовлении кормов для сельскохозяйственных животных и для рыб в аквакультуре.