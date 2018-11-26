Хабаровский «Амур» проведет игру с «Сибирью»

СЕГОДНЯ 09:32 2018-11-26T09:32:41+03:00

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«Тигры» готовятся к встрече с соперниками из новосибирской «Сибири». Игра состоится сегодня, 26 ноября в «Платинум-Арене». Начало в 19:30 по местному времени.

Вкратце о командах-игроках. Новосибирцы сейчас – это предпоследняя команда Лиги. Отыграв 31 матч они смогли набрать только 19 очков. Команда «Амура» выше на строчку в Востоке и на четыре в общей таблице. Они провели 30 матчей и набрали 22 очка, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ХК «Амур».

Кроме того, соперников оценивают и с точки зрения нейтрализации. Так, «тигры» в этом отношении гораздо успешнее. Их показатель – 73,4 процента. Кроме того, в команде новосибирцев есть серьезное препятствие для хоккеистов из «Амуре». Речь идет о Данииле Романцеве, лучшем снайпере «Сибири». В прошлых 29 матчах он забил восемь шайб.