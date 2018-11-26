Проект развития промышленности Комсомольска-на-Амуре оценили на федеральном уровне

СЕГОДНЯ 10:57 2018-11-26T10:57:30+03:00

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Проект развития промышленности Комсомольска-на-Амуре занял первое место в одной из номинаций общероссийского конкурса «Проектный Олимп 2018». Оформленная идея - это результат совместной деятельности специалистов Минпромторга России и министерства промышленности и транспорта края. В ней удалось объединить возможности и финансвовые инструменты, необходимые для развития авиационной и судостроительной промышленности, металлургии. Этот проект поможет создать новые рабочие места и подготовить кадры. Его уже начали реализовывать в июле этого года.

- В стране это первый ведомственный проект, посвященный развитию отдельного города. Его главная цель – добиться выполнения мероприятия более эффективно и сдавать объекты в срок. Чтобы получить нужный результат, в том числе ввели персональную ответственность, - отмечает Александр Селин, начальник отдела по организации проектной деятельности краевого министерства промышленности и транспорта Хабаровского края.