2018-11-26T11:32:11+03:00
Происшествия

Хабаровский арестант снова угодил за решетку, не доехав до дома после освобождения

В поезде он умудрился оскорбить и избить полицейского
Ольга КИВА
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Хабаровский арестант снова угодил за решетку, не доехав до дома после освобожденияХабаровский арестант снова угодил за решетку, не доехав до дома после освобожденияФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Хабаровском крае осудили дебошира, который в поезде умудрился поругаться с полицейскими. Мужчина не просто бранился, он намерено оскорблял стражей порядка, а потом и вовсе стал кидаться на них с кулаками.

- Это случилось на следующий день после освобождения фигуранта из колонии. Он ехал в поезде, видимо, отмечал свое возвращение домой в поселок Хор и изрядно выпил. От горячительного он совсем расслабился и решил, что ему все дозволено, а значит не грех и на полицейских поругаться. Он начал возмущаться, когда они стали составлять на него административный протокол. А когда фигурант перешел в рукопашную пришлось его задержать, - рассказали в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

За оскорбление полицейских и применение насилия в отношении стражей порядка освободившегося арестанта снова осудили. Мужчина снова оказался за решеткой, где проведет почти два года.

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