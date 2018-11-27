СЕГОДНЯ 02:37 2018-11-27T02:37:37+03:00

В Хабаровске будут следить за тем, куда сбрасывают мусор перевозчики Фото: Администрация Хабаровска

Для этого все машины оснастят системой ГЛОНАСС

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Хабаровские перевозчки соревнуются за право вывозить мусор. Конкурсы по отбору операторов состоялись в Кировском и Краснофлотском районах. Имена победителей озвучат до конца этой недели.

Выбранные компании также начнут собирать мусор с контейнерных площадок еще в трех районах – Железнодорожном, Индустриальном и Центральном. Между тем, в краевом центре около 10 предприятий занимаются перевозкой твердых бытовых отходов. Однако, некоторые водители выгружают мусор в оврагах и на полях. Чтобы исключить возможность несанкционированного сброса, машины оснастят системой ГЛОНАСС.

- Желающих принять участие в конкурсе много, но не все перевозчики смогут участвовать в отборе, - сообщил Вячеслав Матвеев, директор ООО «Хабавтотранс ДВ». - Кадидатам необходимо иметь парк спецтехники, квалифицированные кадры и финансовые возможности.

К своим обязанностям перевозчки должны приступить с первого января следующего года. Хабаровчанам вывоз одного кубометра мусора обойдется почти в 500 рублей.