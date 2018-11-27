2018-11-27T02:59:40+03:00
Общество

В Хабаровске отключили отопление в доме на улице Школьной

Еще двух домах нет воды – в одном холодной, в другом горячей
Ольга КИВА
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В Хабаровске отключили отопление в доме на улице ШкольнойВ Хабаровске отключили отопление в доме на улице ШкольнойФото: Алексей БУЛАТОВ
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Утро 27 ноября началось для жильцов трех многоквартирников в Хабаровске не совсем комфортно. Так, по состоянию на семь часов утра в доме на улице Школьной отключили отопление. Причина тому – порыв. Обитатели еще двух домов остались без воды на улице Владивостокской отключили холодное водоснабжение, в Квартале Пограничном – горячее.

По информации, предоставленной администрацией города, в минувшие сутки на дорогах Хабаровска работали 106 единиц техники, в том числе ночью 15. В общей сложности город удалось очистить почти от 123 кубометров мусора, а на дороги высыпали примерно тонну реагента и песчано-соляной смеси. Сегодня на дорогах будут работать 53 человека и столько же единиц техники.

Также за прошедшие сутки зарегистрировали 25 дорожных аварий, за нарушение парковки эвакуировали на штрафстоянку 28 машин. Скорую помощь по номеру «03» горожане вызывали 715 раз.

Сегодня утром на городские маршруты вышло 639 единиц общественного транспорта. Из них 20 троллейбусов, 37 трамваев и 582 автобуса. Еще 57 автобусов курсируют на пригородных маршрутах.

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