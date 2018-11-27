2018-11-27T03:33:41+03:00
Общество

Хабаровские старшеклассники массово готовятся к итоговому сочинению

Те, кто его напишет хорошо, получат допуск к аттестации
Ольга КИВА
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Хабаровские старшеклассники массово готовятся к итоговому сочинениюХабаровские старшеклассники массово готовятся к итоговому сочинениюФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Хабаровске 5 декабря старшеклассники напишут на выбор итоговое сочинение или изложение. Всего в этом, своего рода, экзамене будут участвовать больше шести тысяч человек. Оценить свои способности могут и выпускники прошлых лет, однако, по последним данным, такие пока не изъявили желание писать тексты.

- Итоговое сочинение (изложение) - это допуск выпускников 11-12 классов к прохождению государственной итоговой аттестации. Написать сочинение пожелали почти шесть тысяч человек, а изложение – только 122 человека, - рассказали в краевом министерстве образования.

По правилам на написание текста дается 3 часа 55 минут. Для ребят с ограниченными возможностями здоровья время увеличивают на полтора часа. В аудиториях установят видеокамеры, готовые работы проверят члены специальной комиссии.

Изложения и сочинения оценивают по принципу «зачет» или «незачет». Результаты школьники и их родители узнают после 17 декабря. Если кто-то не справился с заданием или отсутствовал по уважительной причине, то повторно написать текст можно будет в дополнительные сроки — 6 февраля и 8 мая 2019 года.

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