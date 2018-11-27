Матч «Амур» - «Сибирь» 26 ноября: хабаровчане не успели сравнять счет

СЕГОДНЯ 03:58 2018-11-27T03:58:41+03:00

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Матч между «Амуром» и «Сибирью» закончился обидным поражением «тигров». Игра прошла вчера, 26 ноября, в «Платинум Арене». Она получилась довольно напряженной, но далеко не зрелищной. Не было головокружительных комбинаций, запоминающихся сольных подходов и других «хайлайтов».

- До перерыва новосибирцы дважды отправили шайбу в ворота Мурыгина. Однако и «тигры» не остались в стороне. Во втором периоде хабаровчане создали ряд хороших моментов, однако соперники все равно смогли увеличить счет, - рассказали в пресс-службе ХК «Амур».

В заключительной трети у «тигров» появился шанс уйти от поражения. Они отправили шайбу в ворота Красикова, но арбитр аннулировал эту маленькую победу. Вместо этого у хабаровчан появилась возможность поиграть в большинстве. Когда на табло оставалось две с половиной минуты «тигры» неистово пытались успеть сравнять счет, но было уже поздно. Игра закончилась со счетом 2:3 в пользу «Сибири».

Заключительный матч домашней серии хабаровчане проведут в четверг, 29 ноября. Их соперники - «леопарды» из ХК «Сочи». Начало матча в 19:00.