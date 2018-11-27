2018-11-27T04:34:52+03:00
Происшествия

Гостиницы на Камчатке атаковал телефонный мошенник

Он представлял прокурором, но почему-то неправильно называл отчество реально существующего стража порядка
Ольга КИВА
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Гостиницы на Камчатке атаковал телефонный мошенник ФОТО: Прокуратура Камчатского краяГостиницы на Камчатке атаковал телефонный мошенник ФОТО: Прокуратура Камчатского края
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В гостиницы краевой столицы стали поступать странные звонки. По телеону неизвестный представлялся прокурором и называл имя реально существующего стража порядка, но с ошибкой. Он то ли не знал, то ли не придавал этому значения и назывался Александром Александровичем вместо Александра Ивановича.

- Происшествие случилось 26 ноября. Неизвестный по телефону вызывал руководителей для личной беседы. Якобы нужно было урегулировать вопрос о предстоящей проверке пожарной безопасности гостиницы. По приезде в прокуратуру жертвам нужно было перезвонить по телефону и получить дальнейшие указания. Одному из руководителей было велено пополнить баланс двух сотовых номеров на 20 тысяч рублей и купить дорогой алкоголь. При чем сделать это надо было по пути, - рассказали в прокуратуре края.

Потенциальная жертва поехала «на встречу», но не для того, чтобы стать потом потерпевшим. Мужчина рассказал в прокуратуре о случившемся. Позже выяснилось, что он не один такой. О подобной ситуации поведал владелец другой гостиницы, который отказался встречаться и в ответ услышал, что во время проверки у него будут проблемы.

Жителей края просят сохранять бдительность и не доверять неизвестным, представляющимся сотрудниками правоохранительных органов. Этот мошенник звонил с номера 8-923-111-1105.

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