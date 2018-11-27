2018-11-27T04:52:37+03:00
Общество

В Комсомольске-на-Амуре распределят земли для многодетных семей

На кону 179 участков в Ленинской округе, в районе станции «Комсомольск-Сортировочная» и жилой постройки «Хапсоль-2»
Ольга КИВА
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В Комсомольске-на-Амуре распределят земли для многодетных семейВ Комсомольске-на-Амуре распределят земли для многодетных семейФото: Мария ЛЕНЦ
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В Комсомольске-на-Амуре 28 ноября пройдет распределение земельных участков для многодетных семей. Раздачу устроят в большом зале администрации Центрального округа по адресу проспект Интернациональный 10/2. Начало в 10:00.

Как сообщили в администрации города, всего планируют распределить 179 участков. Часть из них расположена в Ленинском округе, на левом берегу реки Селинка. Так, 20 наделов в 800 метрах от квартала «Большевик», еще два на расстоянии 835 от квартала «Большевик» и 44 участка в 75 метрах от пересечения улиц Советская и Свердлова на запад. Кроме того, 111 участков находятся в районе станции «Комсомольск-Сортировочная» и два – в районе жилой застройки «Хапсоль-2».

Участникам мероприятия напоминают, что в распределении должны участвовать все дееспособные члены многодетной семьи. При себе нужно иметь оригинал и копию паспорта, оригинал и копию паспорта супруга (супруги). Телефон для справок: 522-830.

Обзорные схемы расположения земельных участков опубликованы на официальном сайте www.kmscity.ru.

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