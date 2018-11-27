2018-11-27T05:16:04+03:00
Общество

Прожиточный минимум в Хабаровском крае 2018: утвердили новый размер

Теперь этот показатель на душу населения в среднем составляет 13 тысяч 396 рублей
Ольга КИВА
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Прожиточный минимум в Хабаровском крае 2018: утвердили новый размерПрожиточный минимум в Хабаровском крае 2018: утвердили новый размерФото: Евгения ГУСЕВА
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В Хабаровском крае утвердили новый размер прожиточного минимума за третий квартал 2018 года. Теперь этот показатель на душу населения в среднем равен 13 тысяч 396 рублей. Так, на одного работающего хабаровчанина приходится 14 тысяч 228 рублей, на одно пенсионера – 10 тысяч 802 рубля, на детей – 14 тысяч 158 рублей.

- Постановление об изменении прожиточного минимума уже подписали в правительстве региона. Изменения этого показателя пересматривают ежеквартально, принимая к расчету данные о средних ценах на еду и продукты питания, которые входят в потребительскую корзину. Также при установлении прожиточного минимума учитывают индекс потребительских цен на товары и услуги в непродовольственной сфере, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Данные прожиточного минимума используют, чтобы рассчитать размер социальных выплат, а также учитывают при оказании социальной помощи населению региона.

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