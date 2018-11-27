2018-11-27T05:37:16+03:00
Общество

В Хабаровске прикрыли лавочку по приготовлению сомнительной шаурмы

Во время проверки выяснилось, что кулинаров не было санитарных книжек и документов, подтверждающих качество продуктов
Ольга КИВА
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В Хабаровске прикрыли лавочку по приготовлению сомнительной шаурмыВ Хабаровске прикрыли лавочку по приготовлению сомнительной шаурмыФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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В центре Хабаровска на улице Запарина закрылся киоск, в котором готовили шаурму, чизурму, буртучи и завертоны. Оказалось, что у здешних кулинаров напрочь отсутствуют санитарные книжки, нет документов, подтверждающих качество продуктов, отсутствует техническая документация на производство указанных выше блюд. На этом список прегрешений кулинаров не заканчивается. Производители восточной еды умудрялись хранить в одном холодильнике необработанные сырые продукты и готовую продукцию.

- Против незадачливого предпринимателя завели административное дело за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, которое позже передали в суд. Бизнесмена признали виновным и обязали закрыть киоск на срок до 90 дней. За это время он должен исправить все недочеты и тогда сможет снова заниматься бизнесом, - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

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