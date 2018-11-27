2018-11-27T05:54:34+03:00
Происшествия

Оставленная без присмотра шуба исчезла вместе с телефоном в одном из хабаровских кафе

Следствие полагает, что к краже причастна 23-летняя особа из числа посетителей заведения
Ольга КИВА
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Оставленная без присмотра шуба исчезла вместе с телефоном в одном из хабаровских кафеОставленная без присмотра шуба исчезла вместе с телефоном в одном из хабаровских кафеФото: Алексей БУЛАТОВ
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К хабаровским полицейским обратилась женщина, у которой пропала шуба и телефон. Вещи исчезли, когда она отдыхала в кафе с подругами. Потерпевшая оставила «норку» на стуле возле столика и отлучилась на несколько минут, а когда вернулась, мехового изделия и гаджета уже не было на месте.

- Оперативники начали изучать обстоятельства происшествия. Они просмотрели записи с видеокамер и пришли к выводу, что к краже причастна 23-летняя хабаровчанка, к которой полицейские позже нагрянули с обыском, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Пропажа нашлась частично – телефон девушка успела выбросить за ненадобностью. Против задержанной возбудили уголовное дело по статье «Кража». Расследование на данный момент продолжается, а фигурантка пока гуляет на воле, находясь под подпиской о невыезде. За совершенное преступление максимально возможное наказание для нее – это лишение свободы на срок до пяти лет.

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