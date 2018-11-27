2018-11-27T06:24:24+03:00
Происшествия

После тройного ДТП в Хабаровске автоледи доставили в больницу со сломанным ребром

Предварительно известно, что она не справилась с управлением и сшибла припаркованные автомобили
Ольга КИВА
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После тройного ДТП в Хабаровске автоледи доставили в больницу со сломанным ребромПосле тройного ДТП в Хабаровске автоледи доставили в больницу со сломанным ребромФото: УМВД России по городу Хабаровску
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Вчера, 26 ноября, в на улице Воронежской в Хабаровске произошло тройное ДТП. Утром автоледи направилась по делам на своей машине. Ее путь лежал через улицу Шелеста в сторону улицы Воронежской. В какой-то момент она потеряла контроль ад ситуацией и не справилась с управлением собственного авто. Из-за этого она выехала за пределы проезжей части и врезалась в припаркованный Daihatsu Boon. На этом история не закончилась, потому что находящуюся в состоянии покоя иномарку отбросило на Nissan Тiida Latio.

Как сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД Хабаровска, пострадала только автоледи. У нее обнаружили перелом ребра и отправили в больницу. Восстанавливаться женщина будет амбулаторно.

Предварительно известно, что автоледи на момент происшествия была трезва. Это подтвердила экспертиза. Водительский стаж у нее 15 лет.

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