Комсомольчанин остался без машины, пока выбирал продукты в магазине

СЕГОДНЯ 06:53 2018-11-27T06:53:21+03:00

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В Комсомольске-на-Амуре будут судить девушку, которую обвиняют в неправомерном завладении чужой машиной без цели хищения. Фигурантка находилась в машине, пока ее новый приятель покупал в машине продукты. Видимо, ей надоело ждать, и она решила покататься.

- Потерпевший и обвиняемая познакомились накануне происшествия в кафе. После недолгого общения парень предложил девушке покататься на его авто и та согласилась. По пути они заехали в магазин. Автовладелец припарковался и отправился за покупками, девушка оставалась внутри. Она быстро сориентировалась, пересела на водительское кресло и уехала, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

У фигурантки не было водительских прав, но это ее не останавливало. Сейчас фигурантка ждет суда и пока находится на свободе. С нее взяли обязательство о явке. Пропавшую машину полицейские нашли и вернули законному владельцу.