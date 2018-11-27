Циркачи из разных уголков России приедут в Хабаровск на фестиваль

СЕГОДНЯ 07:27 2018-11-27T07:27:25+03:00

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В Хабаровске впервые устраивают Дальневосточный фестиваль циркового искусства. Яркое событие пройдет с 30 ноября по 2 декабря в Хабаровском краевом цирке. 25 любительских коллективов из разных городов страны уже изъявили желание в нем участвовать. В основном это детские и юношеские цирковые труппы. Всего в конкурсной программе заявили 101 номер. Это выступления акробатов, воздушных гимнастов, эквилибристов, жонглеров, клоунов, фокусников и дрессировщиков.

- Среди заявленных участников коллективы из Хабаровского и Приморского краев, Амурской, Иркутской и Вологодской областей, республик Бурятии и Якутии, а также из ЕАО. От Хабаровского края выступят артисты из краевой столицы, Амурского и Хабаровского районов. Фестиваль – это прекрасный шанс для ребят показать себя, - отметила Ирина Купченко, заместитель министра культуры Хабаровского края.

Среди членов жюри Надежда Андрианова - создатель методики трюковой части на полотнах и корд-де-парели, обладательница титула «Принцесса цирка» и Владимир Добряков- Заслуженный артист России, дрессировщик диких животных. Также оценивать номера будут представители Росгосцирка и Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова.