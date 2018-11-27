СЕГОДНЯ 07:54 2018-11-27T07:54:40+03:00

Рыбак на машине провалился под лед на Петропавловском озере под Хабаровском Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

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Вчера вечером, 26 ноября, группа спасателей направилась на Петропавловское озеро, чтобы помочь рыбаку. Он на своей машине ехал по ледяной корке водоема и провалился. К счастью, мужчина сумел сам выбраться на берег и вызвать спасателей.

- Потерпевший собирался рыбачить в районе села Петропавловка. По этому месту уже ездил и не раз. Он даже не задумывался, что лет еще не достаточно крепкий. В 70 километрах от берега ледяная корка треснула и авто почти на половину ушло под лед, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Спасателям предстояло вытащить машину из озера, но сделать это сразу не получилось, потому что было уже темно. Они вернулись сегодня утром, 27 ноября, выпилили автомобиль из замерзшей корки льда и доставили его на берег.

Жителей края убедительно просят не ездить по замерзшим водоемам, пока не закончится ледостав. Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 сантиметров в пресной воде и 15 сантиметров в соленой. Для проезда на автомобиле толщина льда должна быть больше 35 сантиметров. В зависимости от веса транспорта этот показатель увеличивается.