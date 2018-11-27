2018-11-27T07:54:40+03:00
Происшествия

Рыбак на машине провалился под лед на Петропавловском озере под Хабаровском

Мужчина сам выбрался на берег и вызвал спасателей
Ольга КИВА
Поделиться:
Рыбак на машине провалился под лед на Петропавловском озере под ХабаровскомРыбак на машине провалился под лед на Петропавловском озере под ХабаровскомФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Изменить размер текста:

Вчера вечером, 26 ноября, группа спасателей направилась на Петропавловское озеро, чтобы помочь рыбаку. Он на своей машине ехал по ледяной корке водоема и провалился. К счастью, мужчина сумел сам выбраться на берег и вызвать спасателей.

- Потерпевший собирался рыбачить в районе села Петропавловка. По этому месту уже ездил и не раз. Он даже не задумывался, что лет еще не достаточно крепкий. В 70 километрах от берега ледяная корка треснула и авто почти на половину ушло под лед, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Спасателям предстояло вытащить машину из озера, но сделать это сразу не получилось, потому что было уже темно. Они вернулись сегодня утром, 27 ноября, выпилили автомобиль из замерзшей корки льда и доставили его на берег.

Жителей края убедительно просят не ездить по замерзшим водоемам, пока не закончится ледостав. Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 сантиметров в пресной воде и 15 сантиметров в соленой. Для проезда на автомобиле толщина льда должна быть больше 35 сантиметров. В зависимости от веса транспорта этот показатель увеличивается.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ледовый городок в хабаровском парке «Динамо» откроют в новогоднюю ночь
Застолье закончилось для хабаровчанки поисками пропавших часов и денег
У аэропорта в Хабаровске скорее всего будет имя «Ерофей Хабаров»
В Хабаровске поздравили победительниц конкурса «Мисс будущая мама»
Изготовленный в Хабаровском крае корвет «Громкий» прошел испытание артиллерийскими стрельбами
Теперь в один из домов культуры в Хабаровске можно попасть только через металлоискатель
В Хабаровском крае началось бесплатное тестирование на ВИЧ
В Хабаровском крае началось строительство нового морского буксира
Циркачи из разных уголков России приедут в Хабаровск на фестиваль
Комсомольчанин остался без машины, пока выбирал продукты в магазине
После тройного ДТП в Хабаровске автоледи доставили в больницу со сломанным ребром
Оставленная без присмотра шуба исчезла вместе с телефоном в одном из хабаровских кафе
В Хабаровске прикрыли лавочку по приготовлению сомнительной шаурмы
Прожиточный минимум в Хабаровском крае 2018: утвердили новый размер