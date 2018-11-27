2018-11-27T08:33:25+03:00
Экономика

В Хабаровском крае началось строительство нового морского буксира

Корабелы обещают сделать заказ в течение двух лет
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае началось строительство нового морского буксираВ Хабаровском крае началось строительство нового морского буксираФото: Вячеслав РЕУТОВ
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В Хабаровском крае приступили к строительству нового морского буксира. В честь такого события устроили церемонию установки закладной секции нового судна. Этот заказ корабелы пообещали выполнить в течение двух лет.

Новый буксир будут использовать для транспортировки барж, кораблей и других плавучих средств из Комсомольска-на-Амуре на достроечную базу во Владивосток. В планах судостроителей в 2019 году приступить к строительству второго буксира. В общей сложности стоимость двух судов составит почти полтора миллиарда рублей.

- Больше четырех лет у нас не закладывались новые суда. Теперь же предприятие получило стабильную загрузку на несколько лет. Для выполнения заказа мы планируем привлечь дополнительные силы. В том числе наших рабочих, которые временно трудились на Амурском судостроительном заводе и в Астрахани, - отметил Игорь Васько, генеральный директор АО «ХСЗ».

На предприятии также отметили, что загрузка предприятия зависит от нововведений на федеральном уровне по распределению квот на краба. Когда ситуация прояснится рыбодобывающие предприятия Дальнего Востока сделают заказ на строительство семи краболовов.

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