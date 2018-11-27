В Хабаровском крае началось бесплатное тестирование на ВИЧ

СЕГОДНЯ 08:56 2018-11-27T08:56:14+03:00

Проверить свое здоровье в рамках Всероссийской акции может каждый желающий

Изменить размер текста: A A

В Хабаровском крае стартовала неделя бесплатного тестирования на ВИЧ. Исследования проводят в рамках Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД» с 26 ноября по 1 декабря.

- Цель тестирования - увеличить количество людей, знающих свой ВИЧ-статус, а также донести до населения мысль, что с помощью теста можно обнаружить болезнь на ранней стадии. В рамках акции также проводят профилактику ВИЧ-инфекции и для мужчин, и женщин всех возрастов, - рассказали в КГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями».

Консультации можно получить у специалистов в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения по месту жительства. Тестирование проводят бесплатно и анонимно, в том числе 29 ноября с 18:00 до 20:00 во время хоккейного матча «Амур» – «Сочи и 30 ноября с 12:00 до 18:00 в ТРЦ «Южный парк».

Телефон «горячей линии» по вопросам ВИЧ: (4212) 470-335