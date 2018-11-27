2018-11-27T09:54:46+03:00
Политика

Изготовленный в Хабаровском крае корвет «Громкий» прошел испытание артиллерийскими стрельбами

До конца года он пополнит Тихоокеанский флот
Ольга КИВА
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Изготовленный в Хабаровском крае корвет «Громкий» прошел испытание артиллерийскими стрельбамиИзготовленный в Хабаровском крае корвет «Громкий» прошел испытание артиллерийскими стрельбамиФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России
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Корвет «Громкий» прошел испытания артиллерийскими стрельбами на «отлично». Во время проверки судно находилось в акватории Японского моря, где нужно было поразить морские мишени и береговые цели.

Как сообщили в пресс-службе Восточного военного округа, испытания проходили в несколько этапов. Сначала огнем 100-миллиметровой универсальной корабельной артиллерийской установки А-190 поразили морской буксируемый щит – он имитировал надводную цель условного противника. Потом на берегу острове Желтухина уничтожили видимые цели, обозначающие огневые точки и военную технику врага.

Также чуть ранее корвет «Громкий» справился и с пуском крылатых ракет. В качестве боевого снаряжения использовали комплекса «Уран», подходящий для уничтожения надводной мишени.

Напомним, Корвет «Громкий» доставили с Амурского судостроительного завода во Владивосток на испытания 31 августа. Это единственное судно, построенное для Тихоокеанского флота в рамках перевооружения.

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