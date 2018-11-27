СЕГОДНЯ 10:30 2018-11-27T10:30:31+03:00

Самым активным и творческим участницам вручили абонементы в фитнес клубы, сертификаты на покупку товаров для дома и наборы детской одежды

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В Хабаровске поздравили победительниц конкурса «Мисс будущая мама», финал которого прошел 25 ноября. За звание лучших в этот день боролись 13 участниц и только трое из них получили гордое звание победительниц. Первое место заняла Алена Паевщик, второе - Анна Важенина, а третье - Оксана Исаченко.

- Конкурс проходил в десятый раз. Одно из правил – участвовать можно только один раз, - рассказала Виктория Жаркова, один из организаторов. - Перед финалом девушки в течение двух месяцев готовятся к выступлению. Для них организуют занятия по дефиле, актерскому мастерству, фотосессии, лекции с врачами, с психологом, всевозможные экскурсии в разные клиники и даже в роддома.

В финальных соревнования беременные женщины презентовали себя и свои способности, отвечали на вопросы ведущих и участвовали в творческих конкурсах. Самые активные и позитивные получили подарки от спонсоров мероприятия. Среди них абонементы в фитнес клубы, сертификаты на покупку товаров для дома, памятные подарки, бытовая техника и наборы детской одежды.