Застолье закончилось для хабаровчанки поисками пропавших часов и денег

СЕГОДНЯ 11:11 2018-11-27T11:11:43+03:00

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К полицейским в Хабаровске обратилась женщина, у которой пропали часы в золотой оправе и деньги. Она обнаружила пропажу после ухода своей гостьи, с которой вместе пировала накануне. Ущерб потрепевшая оценила в 125 тысяч рублей.

- Оперативники взялись за расследование и нашли подозреваемую. Девушке всего 22 года, но не смотря на свою совсем еще молодо возраст она уже имела проблемы с законом. Так, в 2015 году ее привлекали к уголовной ответственности за кражу парфюмерии и ювелирных украшений. Тогда от ее действий пострадала работница одной из коммерческих организаций, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Против девушки возбудили новое уголовное дело по статье «Кража». На время расследования фигурантку отпустили на свободу под подписку о невыезде. Похищенные часы удалось вернуть законной владелице, а вот деньги задержанная успела потратить до встречи с полицейскими.