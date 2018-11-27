В Хабаровске выбирают волонтеров для мирового чемпионата WorldSkills

СЕГОДНЯ 12:26 2018-11-27T12:26:47+03:00

Один из критериев отбора кандидатов – до 1 июня 2019 года кандидату должно исполниться 18 лет

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В Хабаровском крае начались собеседования с кандидатами в волонтеры на мировой чемпионат WorldSkills, который пройдет в Казани с 22 по 27 августа 2019 года. В краевой столице расположился один из 15 ресурсных центров, где организуют встречи. Здесь также принимают соискателей из Сахалинской и Магаданской областей, Камчатского края и Чукотского автономного округа.

- Главные критерии отбора – личная заинтересованность и знание языков. Важно, чтобы на 1 июня 2019 года кандидату исполнилось 18 лет. Собеседования проходят очно или через Skype. Поиск кандидатов продолжается до 28 февраля. После этого утвержденные кандидатуры пройдут обучение, - рассказали в комитете по молодежной политике правительства края.

Заявки принимают официальном сайте чемпионата worldskills2019.com/ru/. В общей сложности в WorldSkills Kazan примут участие порядка трех с половиной тысяч добровольцев из России и других стран.