На площадке ТОСЭР «Комсомольск» запустят два новых предприятия
На площадке «Амурлитмаш» ТОСЭР «Комсомольск» начнут работать два новых предприятия. Одно из них будет заниматься производством топливных гранул, на втором собираются изготавливать пиломатериалы. На данный момент обе организации заканчивают ремонт зданий и обустраивают цеха.
Как сообщили в пресс-службе правительства края, первая компания планирует производить топливные гранулы и брикеты их отходов деревопереработки. В этот проект инвесторы готовы вложить порядка 25 миллионов рублей. Благодаря предприятию появится 47 новых рабочих мест. В развитие второй организации инвесторы готовы вложить около 24 миллионов рублей. Здесь смогут получить работу порядка 20 человек.
Напомним, площадка «Амурлитмаш» расположена в северной части Комсомольска-на-Амуре на территории одноименного завода, занимает площадь 65 гектаров. Сегодня здесь зарегистрированы пять резидентов. Общая сумма заявленных инвестиций по проектам превышает 184 миллиона рублей.