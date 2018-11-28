На площадке ТОСЭР «Комсомольск» запустят два новых предприятия

СЕГОДНЯ 02:52 2018-11-28T02:52:23+03:00

Одно из них будет производить топливные гранулы, второе – пиломатериалы

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На площадке «Амурлитмаш» ТОСЭР «Комсомольск» начнут работать два новых предприятия. Одно из них будет заниматься производством топливных гранул, на втором собираются изготавливать пиломатериалы. На данный момент обе организации заканчивают ремонт зданий и обустраивают цеха.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, первая компания планирует производить топливные гранулы и брикеты их отходов деревопереработки. В этот проект инвесторы готовы вложить порядка 25 миллионов рублей. Благодаря предприятию появится 47 новых рабочих мест. В развитие второй организации инвесторы готовы вложить около 24 миллионов рублей. Здесь смогут получить работу порядка 20 человек.

Напомним, площадка «Амурлитмаш» расположена в северной части Комсомольска-на-Амуре на территории одноименного завода, занимает площадь 65 гектаров. Сегодня здесь зарегистрированы пять резидентов. Общая сумма заявленных инвестиций по проектам превышает 184 миллиона рублей.