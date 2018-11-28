2018-11-28T04:20:13+03:00
Общество

Условия для бизнеса в Хабаровском крае стали более комфортными

Представители власти стали меньше давить на предпринимателей и реже устраивают им проверки
Ульяна КОСКИНА
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Условия для бизнеса в Хабаровском крае стали более комфортнымиУсловия для бизнеса в Хабаровском крае стали более комфортнымиФото: Правительство Хабаровского края
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Хабаровский край вошел в ТОП-10 регионов с минимальной административной нагрузкой на предпринимателей. Рейтинг представили Минэкономразвития России совместно с «Агентством стратегических инициатив». К таким выводам эксперты пришли после подведения итогов третьего квартала этого года. При анализе данных они учитывали не только снижение давления на бизнес, но и эффективность госконтроля и сокращение избыточных проверок.

Как рассказали в главном контрольном управлении губернатора края, принимаемые меры позволяют обеспечивать конкуренцию и равные условия ведения бизнеса и для крупных предприятий, и для представителей среднего и мелкого бизнеса. Кроме того, сегодня качество и эффективность регионального госконтроля входит в число факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность.

Напомним, в Хабаровском крае намерены создать стандарт безопасности ведения бизнеса. Документ включил в себя семь пунктов. В их числе защита прав предпринимателей, развитие инфраструктуры, разрешения споров между частными компаниями.

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