Юные хабаровские прихожане освоили навыки дайвинга

СЕГОДНЯ 06:54 2018-11-28T06:54:04+03:00

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Православные подростки Хабаровска решили на время стать дайверами. Ребята освоили навыки погружения в воду с помощью опытного инструктора. Также школьникам рассказали, что такое манометр и для чего он нужен, какое требуется снаряжение для занятий дайвингом, какие правила нужно соблюдать, чтобы занятия в воде были безопасными. Курс дайвинга прошли 12 школьников.

— Это был первый опыт для юных прихожан. Для них всегда стараются организовать яркие, интересные, запоминающиеся мероприятия. Это развивает знания детей, их физические возможности, - сообщил Андрей Долгополов, руководитель отдела по делам молодежи Хабаровской епархии, священник.

Отметим, что в подростковом клубе, который действует при Успенском соборе, не первый год предлагают заниматься различными видами спорта, ходить в походы и даже прыгать с парашютом.