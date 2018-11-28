В хабаровском СИЗО не хватило денег на отправку писем заключенных

СЕГОДНЯ 07:06 2018-11-28T07:06:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В следственном изоляторе Хабаровска нарушали права заключенных. К такому выводу пришел прокурор после проведенной проверки. В данном случае речь идет о неотправленных письмах следственно-арестованных и осужденных. Послания были адресованы представителями государственной власти, прокуратуры и суда, но до своих получателей он дошли с большим опозданием.

- В письмах заключенные могут направить свои предложения, заявления и жалобы. Эти отправления не подлежат цензуре и должны быть отправлены на следующий день после подачи. Если получатель письма, например, защитник, то письмо нужно отправить в течение трех дней после подачи. Эти требования прописаны в законе. Однако сотрудники СИЗО их нарушили. Позже они пояснили, что на отправку писем просто не нашлось денег, - рассказали в пресс-службе прокуратуры края.

Проверяющие ответили на оправдание нарушителей, сказал что отсутствие денег – это не основание для нарушения права следственно-арестованных и обвиняемых на переписку с органами государственной власти. Как результат руководству УФСИН вынесли представление и обязали устранить нарушения. На данный момент ситуация улажена.